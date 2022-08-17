وفاة الفنانة السورية انطوانيت نجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت صباح اليوم 17 أغسطس 2022 الفنانة السورية انطوانيت نجيب في دمشق عن عمر ناهز الـ 91 عاماً، بعد تعرضها لعدة وعكات صحية خلال الفترة الماضية.

ونعت نقابة الفنانين السورية، الفنانة انطوانيت، وكتبت، في منشور، عبر موقع "فيسبوك"، :"فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعي إليكم رحيل الزميلة الفنانة القديرة، انطوانيت نجيب، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية، إنا لله وإنا إليه راجعون، فليكن ذكرها مؤبدًا".

وتعتبر الراحلة واحدة من أبرز نجوم سوريا، حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية ما يزيد عن 150 عمل بين مسرح وسينما وتلفزيون.