شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد بعد تغريمه 20 ألف جنيه بسبب الغناء بفلاشة: مش هعمل كده تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت نقابة المهن الموسيقية بتغريم الفنان أحمد سعد 20 ألف جنيه بسبب غنائه بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى بدون فرقة موسيقية، وقال سعد "لليوم السابع " أنا كنت مدعو فى المكان ومش رايح أغنى ومجرد أنى وقفت مع اللى بيغنى ومد الميكرفون لى وقولت معاه كوبلية واحد، وعلى العموم مش هيحصل تانى وأنا احترم تعليمات النقابة.

ويذكر أن نقابة المهن الموسيقية تمنع الغناء بفلاشة أو بلاى باك، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يكرر فيها سعد نفس الخطأ ويغنى بدون فرقة موسيقية فى احد الأماكن العامة .

احمد سعد



طرح النجم أحمد سعد أغنيته الجديدة "ع الجرار"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي و توزيع توما، وتقول كلماتها، "وعز علينا فراق الأحبه و زورنا الأطبة ماحد دوانا و كنا معاهم و كانوا معانا و ايه وداهم و ايه خلانا واحشني اللمه و حضنك يامه ده بُعدك غمه و قلبي اتغمى يا عشرة و جيرة يا صحبة جميلة حظوظنا قليلة في دنيا بخيلة ترتيبة عجيبة لعبة واحنا فيها مش لعيبة تغريبة دنيا غريبة عيشة ولا تذنيبة".

وتستكمل كلمات الأغنية "وع الجرار الأيام عدوا و ع الجرار عدوا و عالم بيا ربي وحده و ع الجرار عدوا قلبي بطولة عايشها لوحده و ع الجرار عدوا وموجة تجيبة و موجة بتاخده و ع الجرار عدوا مدد يا سيد وأصلي و أعيَد و فرحان قلبي حر و مش متقيد مدد يا سيده شموعك قايدة و نظرة يا طاهرة يا بدر السهرة و فين قعدتنا و فين قهوتنا و عشرة طاولة و جولة ف جولة".

وأحيا الفنان أحمد سعد مؤخرا، حفلاً غنائياً في الأردن، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية بمناسبة موسم الصيف.