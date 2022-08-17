شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة السورية الكبيرة أنطوانيت نجيب عن عمر 92 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت صباح اليوم الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب عن عمر ناهز 92 عام بعد تعرضها لعدة وعكات صحية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أنها كانت تخضع لجلسة غسيل كلى مرة واحدة كل أسبوع وبشكل دائم، ونعت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق صباح اليوم الأربعاء 17 أغسطس الفنانة التي أثرت الحياة الفنية.

وتعتبر الراحلة واحدة من أبرز نجوم سوريا، حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية ما يزيد عن 150 عمل بين مسرح وسينما وتليفزيون

أنطوانيت نجيب من مواليد مدينة درعا عام 1930، ظهرت للمرة الأولى كممثلة عندما شاركت في فيلم "عاريات بلا خطيئة" عام 1967، وبعدها انضمت إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1968.

شاركت في عشرات الأعمال الفنية على مدار تاريخها الفني الطويل، وبرعت في أداء أدوار الجدة والأم الطيبة التي تسعى إلى راحة أولادها وخاصة في الأعمال الشامية، كما قدمت عدة أعمال فنية على المسرح و الإذاعة السورية.تزوجت انطوانيت عام 1962 من الفنان يوسف شويري، والذي وافته المنية عام 2005.



أنطوانيت نجيب



أنطوانيت نجيب



أنطوانيت نجيب



أنطوانيت نجيب



أنطوانيت نجيب