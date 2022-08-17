وفاة الفنانة السورية انطوانيت نجيب عن 91 عاما

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 11:47 صباحاً - توفيت الفنانة السورية أنطوانيت، نجيب صباح اليوم الأربعاء في 17 أغسطس 2022,عن عمر يناهز الـ 91 عاماً.

وكانت أنطوانيت نجيب ولدت في 20 فبراير في العام 1930 في سوريا، وأمضت الراحلة أغلب سنوات حياتها أمام الشاشة، إذ بدأت نشاطها الفني في العام 1968 حيث انضمت إلى نقابة الفنانين السوريين.

تعرضت أنطوانيت في السنوات الأخيرة الماضية لعدة وعكات صحية، آخرها كانت في ديسمبر من العام الماضي حيث انتشرت حينها شائعة وفاتها، إلا أن الشائعة أصبحت حقيقة وفارقت الممثلة المخضرمة الحياة اليوم.

وكان آخر أعمالها فيلم “Fake أب” الذي شاركت فيه كضيفة شرف وهو من بطولة أيمن زيدان ونظلي الرواس، ميرنا شلفون واياد أبو الشامات..

اشتهرت أنطوانيت نجيب بتقديم دور الأم المثالية والطيبة، وعملت في المسرح والدراما والسينما، وفي رصيدها العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة والتي حققت انتشاراً واسعاً.

وقد نعى عدد من نجوم الدراما السورية الفنانة الراحلة وكان منهم سلافة معمار التي كتبت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “وداعا #انطوانيت_نجيب لروحك الحلوة الرحمة و السلام”.

كما نشر سلطان الطرب صورة له مع الراحلة وعلق عليها كاتبا:”هالصورة عالمسرح غالية عليّ، الله يرحم الفنانة الكبيرة انطوانيت نجيب وتكون نفسا بالسما”.