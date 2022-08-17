شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتناول قضية مافيا الأعضاء البشرية فى فيلمه "ع الزيرو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش النجم محمد رمضان قضية هامة فى فيلمه الجديد "ع الزيرو" الذى يجمعه بالنجمة نيللى كريم ويكتبه مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل ويشارك في بطولته شريف دسوقى والطفل منذر مهران وعدد كبير من النجوم، وانطلق تصويره الأسبوع الماضى، حيث يتطرق رمضان إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى.

ويكسر فيلم "ع الزيرو" حاجز غياب محمد رمضان عن السينما الذى امتد لأربعة سنوات كاملة، حيث تواجد رمضان خلال هذه السنوات بشكل متتالى في الدراما التليفزيونية إضافة إلى اهتمامه بالغناء سواء بتقديم أغنيات جديدة أوإحياء الحفلات الغنائية، بعدما قدم آخر أفلامه "الديزل" عام 2018، عرض له عام 2019 الجزء الثانى من فيلم "الكنز" والذى كان قد صوره عام 2017.

وأحيا محمد رمضان حفلا غنائياً بمدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة الماضى، ضمن موسم حفلات صيف 2022، أدى خلاله معظم أغنياته الشهيرة ومنها: "نمبر وان، الملك، يا حبيبي، متعودة، على الله"، كما قدم أيضاً أغنيات "تنطيط"،"زلزال"،"بم بم"، "الثانوية"، مع القيام بالعديد من الاستعراضات خلال الحفل

يذكر أن محمد رمضان قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "المشوار"، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سما إبراهيم، وضيفا الشرف سيد رجب وعمرو عبد الجليل والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر