شكرا لقرائتكم خبر عن جورج آر مارتن: لم أشارك فى كتابة المواسم الأخيرة من سلسلة Game Of Thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المؤلف جورج آر مارتن إنه لم يشارك في كتابة المواسم النهائية لـ مسلسل Game Of Thrones، حيث أكد مارتن، أنه تمت استشارته في أول أربع مواسم من العمل، ولكن مع الوصول إلى الموسم الخامس لم يأخذ أحد رأيه حول Game Of Thrones.

وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، صرح مارتن قائلا: "بحلول الموسم الخامس والسادس، وبالتأكيد السابع والثامن، كنت خارج التحضيرات إلى حد كبير".

وعند سؤال مارتن عن سبب ابتعاده عن المسلسل الذي أخرجه دي.بي. فايس وديفيد بينيوف، أجاب مارتن قائلا: "لا أعرف، عليك أن تسأل دان وديفيد." وبحسب التقرير، رفض فايس وبينوف التعليق.

في عام 2019، كشف مارتن عن المشاركة في محادثات بشأن كيفية انتهاء مسلسل Game Of Thrones، وأكد مارتن قائلا: "لا أعتقد أن نهاية دان وديف ستكون مختلفة عن نهايتي بسبب المحادثات التي أجريناها، لكنها قد تكون مختلفة في بعض الشخصيات الثانوية، قد تكون هناك اختلافات كبيرة."

وكان قد وصف الكاتب الأمريكى جورج آر آر مارتن، صاحب السلسلة الروائية الشهيرة "أغنية الجليد والنار"، مسلسل house of the dragon بأنه يشبه مأساة الشاعر والكاتب المسرحى الإنجليزى الشهير وليام شكسبير.

وقال جورج آر آر مارتن، هنا فى مسلسل house of the dragon لا توجد "آريا ستارك"، لا توجد هنا شخصية يحبها الجميع، جميعهم بشرهنا، جميعهم يخطئون ويفعلون أشياء جيدة وسيئة، إنعم مندفعون بالشهوة نحو السلطة والغيرة والجروح القديمة، تمامًا مثل البشر. مثلما كتبتهم في كتابي.

هذا وينتظرعشاق السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" المسلسل المستوحى من عالمها، بعدما تم طرح لقطات جديدة منه، تضمنت بعض المشاهد التي ستعرض في الحلقات الأولي من السلسلة التي سيتم بثها في 21 أغسطس الجارى.