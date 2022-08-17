الخميس.. هدى المفتي ضيفة "معكم منى الشاذلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحل الفنانة هدى المفتي ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة المقرر إذاعتها الخميس المقبل، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتحكي المفتي خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي عن كواليس مشاركتها في بطولة أبرز أفلام الموسم (كيرة والجن- بحبك- عمهم).

كما تتحدث "هدى" عن حياتها الشخصية في الآونة الأخيرة، وكيف أنها قررت قبل عام التركيز في العمل فقط، والانقطاع عن المشاركة في الحفلات والسهرات وحتى بعض علاقات الصداقة إلا في أضيق الحدود.

وتروي "المفتي" عن تجربتها القاسية مع المرض جراء تبعات إصابتها بفيروس كورونا، والذي أدخلها دوامة العمليات الجراحية وخرجت منها بعد معاناة شديدة.

وتستقبل "الشاذلي" في الفقرة الثانية من حلقة الخميس، الدكتور شريف الخميسي الباحث المصري، وأول عربي يفوز بانتخابات الجمعية الملكية للطب الوقائي بالمملكة المتحدة.

ويتحدث الخميسي الذي يشغل منصب مدير البحث والابتكار بجامعة شيفلد البريطانية، عن اهتماماته العلمية بأبحاث الجينوم وعلاقته بالأمراض الوراثية. كما ينفرد "معكم منى الشاذلي" بتفاصيل البحث الأخير للخميسي الذي ينشر بدورية نيتشر العالمية خلال الأسابيع المقبلة