"حطيت اسمي على الأفيش بعد العيال" كواليس من حياة الفنان هشام سليم الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

نفت نقابة المهن التمثيلية شائعة وفاة الفنان هشام سليم، التي انتشرت خلال الساعات الماضية، وأكد الدكتور أشرف زكي أن "سليم" بخير.

كما أكد الفنان منير مكرم أن الفنان هشام سليم "زي الفل" وأضاف: "الراجل زي الفل ودي شائعة وهذا ما نعرفه عنه، اتصلنا به، وأخبرنا أنه زي الفل، وهذا ما لدى النقابة عنه لا أزيد ولا أقل".

نستعرض أبرز المعلومات عن مسيرة الفنان هشام سليم:

- قدم الفنان هشام سليم أول أدواره في "امبراطورية ميم" أمام الفنانة فاتن حمامة.

- لا يميل للمكياج أو التجميل في أعماله الفنية، ويفضل أن يكون طبيعيًا، قال في حواره جريدة "بلادي" 26 أغسطس 1989: "أحب أن أكون طبيعيا لأنه الباب الوحيد الذي يجعل الممثل يدخل للقلب مباشرة بدون أي حواجز".

- مسلسل "ليالي الحليمة" كان أول عمل تلفزيوني لـ "سليم". حسبما قال لجريدة "بلادي" 1989.



- شارك في بداية مسيرته مع المخرج يوسف شاهين في فيلم "عودة الابن الضال".

- غنى الفنان هشام سليم في فيلم يا مهلبية" عام 1991 أربعة أغاني بصوته، وعن ذلك قال في حواره لجريدة "الأخبار" 1991: "فيلم يا مهلبية، تجربة غنية ومثيرة بالنسبة لي، عندما قرأت السيناريو ترددت في قبوله فلم أتصور نفسي أقوم بهذا اللون من الأفلام الاستعراضية أرقص وأغني، لكن المخرج شريف عرفة قال لي أقبل الدور وثق بي".

- وبجانب عمله مع المخرج العالمي يوسف شاهين في بداية مسيرته، شارك مع الفنان عمر الشريف أيضًا في فيلم "الأراجوز" 1989.

- عام 2005، دخل الفنان هشام سليم في خلاف مع المنتج ممدوح الليثي بسبب أفيش فيلم "أنت عمري"، التي بدأت بتوجيه "سليم" انتقاد للمخرج خالد يوسف عبر مكالمة تليفونية في أحد برامج قناة "أوربيت".

ووقتها ألقى خالد يوسف الكرة في ملعب المنتج ممدوح الليثي رئيس جهاز السينما بمدينة الإنتاج الإعلامي وهو الجهاز الذي أنتج الفيلم، ليوجه "سليم" انتقاده للجهاز، مضيفًا :" طول عمري لم أنظر لحجم الدور الذي يعرض على أو مساحته، وكل ما يهمني فقط حجم البصمة التي يتركها الفيلم". حسب جريدة "الغد" 2005.

وحكى "سليم" أن المخرج خالد يوسف عرض عليه أن يشارك في فيلم "أنت عمري" كضيف شرف فأعجب بالدور واتفق معه بشكل شفاهي ودون أي تعاقد على كتابة اسمه على أفيش الفيلم بصورة تليق برصيده السينمائي إلى أن جاء "الليثي" وطلب تغيير اسمه دون إبداء أي أسباب.

وأكد "سليم" أن ما قاله "الليثي" بسبب تغيير مكانه على الأفيش، أنها محاولة لرفع أسهم النجوم من خلال إبرازهم على أفيش الفيلم، وهو ما دفعه إلى أن يرد: "كان من الممكن أن تفعل ذلك لكن ليس على حسابي الشخصي وإهانتي".

رد ممدوح الليثي على هشام سليم، بأنه فوجئ بأن هشام سليم يقول له :"إنت حطيت اسمي على الأفيش بعد أسماء العيال"، لكنه لم يكن ذلك تمامًا، وكل ما في الأمر، أن أي فيلم يضم أبطالا أساسيين وضيوف شرف تكتب أسماؤهم وفق مساحة كل منهم في الفيلم، وفيلم "أنت عمري" يتبادل فيه البطولة كلا من هاني سلامة ومنة شلبي ونيللي كريم في حين كان ضيوف الشرف بالترتيب، عبد الرحمن أبو زهرة ورجاء الجداوي وهشام سليم، أضاف: "وهشام سليم تحديدا يتمتع بحضور قوي في فيلم أنت عمري ودوره مهم لكنه ليس بطل الفيلم ويعرف ذلك مسبقا".