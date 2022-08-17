خطوبة “لي لي” إبنة أحمد حلمي ومنى زكي الكبري على نجل مذيعة شهيرة!! أولى الصور من فندق “بالم هيلز” تُشعل مواقع التواصل!

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 09:54 صباحاً - أشعلت الإبنة الكبرى للنجمين أحمد حلمي ومنى زكي “لي لي” مواقع التواصل مؤخرًا، بعد تداول أنباء عن خطوبتها.

وتداول ناشطون صورًا لها رفقة شاب هو نجل الإعلامية سالي فؤاد واسمع “سيف” بتواجد أمها منى زكي.

ووفقًا للمعلومات التي تناقلها بعض رواد مواقع التواصل فإن لي لي تمت خطوبتها على نجل الإعلامية سالي فؤاد.

وتناقل ناشطون صورًا للنجمتين منى زكي وسالي فؤاد وهما تحتفلان بابنيهما لي لي وسيف في ساحة فندق “بالم هيلز” بمصر الجديدة، مؤكدين أن الاحتفال كان تدشيناً لخطوبة “غير معلنة”.

منى زكي وسالي فؤاد تحتفلان بتخرج نجليهما في نفس الدفعة

لكن مصادر مقربة من أحمد حلمي نفت هذه الانباء مؤكدة أن الاحتفال جاء بمناسبة تخرجهما من إحدى المدراس حيث اتضح أنهما يدرسان في نفس المدرسة.

سالي فؤاد مع أسرتها في حفل تخرج نجلها سيف

ونشرت سالي فؤاد عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام» صورًا لها بصحبة ابنها سيف ومع منى زكي وابنتها، وعلقت كاتبة: “ألف مبروك لكل ولادنا على التخرج، يا رب دايما تفرح جميع الامهات، بحبك يا سيف الدين يا قلب و روح ماما”.

سالي فؤاد

سالي فؤاد هي خبيرة تغذية و مقدمة برامج بدأت تقديم برامج تليفزيونية سنة 2010 في العديد من القنوات الفضائية.

لي لي أحمد حلمي

لي لي هي ابنة الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي الكبرى ولدت في عام 2003 وتبلغ من العمر حاليًا 19 عاما ولديها أخان هما سليم ويونس.

وتعمل لى لى أحمد حلمى، على الرسم على الملابس والحقائب، حيث شاركت فى رسومات بعض أزياء ملابس مسلسل “لعبة نيوتن”، بطولة والدتها النجمة منى زكى، حيث كشف عن الامر وقتها الممثل الشاب آدم الشرقاوى بعد أن ارتدى جاكيت مرسوماً عليه جمجمة وبعض الكلمات، وأشار إلى إنها من تصميم لى لى.

منى زكي تحصد جائزة أفضل ممثلة

وكانت النجمة منى زكى، حصلت على جائزة أفضل ممثلة دراما عن “مسلسل لعبة نيوتن” الذي عُرض رمضان 2021، من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما بدورته الـ70، وقالت في كلمة قصيرة: “أكيد كنت هبقي مبسوطة بالجائزة أكتر ولكن رحل عن عالمنا الفنان سمير صبري وهو إنسان عزيز على قلوبنا كلنا، بنحبه أوي وساب بصمة جوانا كلنا وساعد كل حد فينا، الله يرحمه، وأنا أكيد بهدى له هذا التكريم”.

آخر أعمال منى زكي

وتشارك منى زكي فى فيلم العنكبوت المعروض فى السينمات حاليًا، ويشاركها البطولة النجم أحمد السقا، تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب اخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.

كما ترتبط منى زكي هذه الفترة بتصوير مشاهدها في “فيلم الجواهرجي“، الذي يجمعها بـ محمد هنيدي، وبمشاركة كل من لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

يُذكر أنه عُرض لمنى زكي مؤخرًا فيلم “أصحاب ولا أعز” على منصّة نتفليكس، وشاركها في بطولته عدد من النجوم العرب، وتلقت الفنانة المصرية بعد عرض الفيلم موجه حادة من الهجوم والإنتقادات لما يناقشه من قضايا جريئة.

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