خطوبة “لي لي” إبنة أحمد حلمي ومنى زكي الكبري على نجل مذيعة شهيرة!! أولى الصور من فندق “بالم هيلز” تُشعل مواقع التواصل!

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 09:54 صباحاً - أشعلت الإبنة الكبرى للنجمين أحمد حلمي ومنى زكي “لي لي” مواقع التواصل مؤخرًا، بعد تداول أنباء عن خطوبتها.
وتداول ناشطون صورًا لها رفقة شاب هو نجل الإعلامية سالي فؤاد واسمع “سيف” بتواجد أمها منى زكي.
ووفقًا للمعلومات التي تناقلها بعض رواد مواقع التواصل فإن لي لي تمت خطوبتها على نجل الإعلامية سالي فؤاد.
وتناقل ناشطون صورًا للنجمتين منى زكي وسالي فؤاد وهما تحتفلان بابنيهما لي لي وسيف في ساحة فندق “بالم هيلز” بمصر الجديدة، مؤكدين أن الاحتفال كان تدشيناً لخطوبة “غير معلنة”.
لكن مصادر مقربة من أحمد حلمي نفت هذه الانباء مؤكدة أن الاحتفال جاء بمناسبة تخرجهما من إحدى المدراس حيث اتضح أنهما يدرسان في نفس المدرسة.
ونشرت سالي فؤاد عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام» صورًا لها بصحبة ابنها سيف ومع منى زكي وابنتها، وعلقت كاتبة: “ألف مبروك لكل ولادنا على التخرج، يا رب دايما تفرح جميع الامهات، بحبك يا سيف الدين يا قلب و روح ماما”.
سالي فؤاد
سالي فؤاد هي خبيرة تغذية و مقدمة برامج بدأت تقديم برامج تليفزيونية سنة 2010 في العديد من القنوات الفضائية.
لي لي أحمد حلمي
لي لي هي ابنة الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي الكبرى ولدت في عام 2003 وتبلغ من العمر حاليًا 19 عاما ولديها أخان هما سليم ويونس.
وتعمل لى لى أحمد حلمى، على الرسم على الملابس والحقائب، حيث شاركت فى رسومات بعض أزياء ملابس مسلسل “لعبة نيوتن”، بطولة والدتها النجمة منى زكى، حيث كشف عن الامر وقتها الممثل الشاب آدم الشرقاوى بعد أن ارتدى جاكيت مرسوماً عليه جمجمة وبعض الكلمات، وأشار إلى إنها من تصميم لى لى.
منى زكي تحصد جائزة أفضل ممثلة
وكانت النجمة منى زكى، حصلت على جائزة أفضل ممثلة دراما عن “مسلسل لعبة نيوتن” الذي عُرض رمضان 2021، من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما بدورته الـ70، وقالت في كلمة قصيرة: “أكيد كنت هبقي مبسوطة بالجائزة أكتر ولكن رحل عن عالمنا الفنان سمير صبري وهو إنسان عزيز على قلوبنا كلنا، بنحبه أوي وساب بصمة جوانا كلنا وساعد كل حد فينا، الله يرحمه، وأنا أكيد بهدى له هذا التكريم”.
آخر أعمال منى زكي
وتشارك منى زكي فى فيلم العنكبوت المعروض فى السينمات حاليًا، ويشاركها البطولة النجم أحمد السقا، تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب اخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.
كما ترتبط منى زكي هذه الفترة بتصوير مشاهدها في “فيلم الجواهرجي“، الذي يجمعها بـ محمد هنيدي، وبمشاركة كل من لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.
يُذكر أنه عُرض لمنى زكي مؤخرًا فيلم “أصحاب ولا أعز” على منصّة نتفليكس، وشاركها في بطولته عدد من النجوم العرب، وتلقت الفنانة المصرية بعد عرض الفيلم موجه حادة من الهجوم والإنتقادات لما يناقشه من قضايا جريئة.يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك «الخليج 365» وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر «الخليج 365»
ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام «نورت»
كانت هذه تفاصيل خبر خطوبة “لي لي” إبنة أحمد حلمي ومنى زكي الكبري على نجل مذيعة شهيرة!! أولى الصور من فندق “بالم هيلز” تُشعل مواقع التواصل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.