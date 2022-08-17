شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إيهاب توفيق بوعكة صحية .. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض النجم إيهاب توفيق لوعكة صحية، حيث إنه يعانى من مغص كلوى أيسر مع ارتفاع في درجة الحرارة، وبعد مراجعة الفحوصات تبين وجود حصوة بأعلى الجانب الأيسر مع ارتداد للبول على الكلي، ونصحه الطبيب بعدم السفر باستخدام الطائرة وتفتيت الحصوة بواسطة جهاز الموجات الصدمية مع الالتزام بالعلاج والمتابعة.



التشخيص الطبي لإيهاب توفيق

من ناحية أخرى، طرح مؤخرًا المطرب إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية "باشا"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والذى طرحها بداية من شهر مايو، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقى، الأغنية تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكري وألحان بينو وتوزيع مانسى.

وطرح المطرب إيهاب توفيق، مؤخرًا، أغنية بعنوان "أبوس قلبك"، في عيد الحب الماضى على موقع يوتيوب، وهى من كلمات خالد البشبيشى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد نور.