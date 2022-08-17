شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحفز الشباب لتحقيق أحلامهم ويؤكد: مرتبى كان 22 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح النجم تامر حسني باب النقاش مع جمهوره، خاصة الشباب منهم، حيث طلب فتح باب النقاش لتشجيعهم وتحميسهم لاتخاذ قرارات إيجابية في حياتهم، وبالفعل تفاعل جمهور تامر معه، وكشف تامر عن قراءتها لأغلب التعليقات.

واستكمالا لفتح تامر حسني باب النقاش كشف عن العديد من الصعاب التي واجهته، حيث كتب على حسابه بموقع إنستجرام: "قرأت معظم التعليقات على قد ما قدرت على آخر بوست ليا، وفهمت أكتر حاجتين من تعليقاتهم عاملين إحباط لمعظمكم، أولهم اليأس من النجاح والثانية إحباط المقربين، وبعضكم واصل لفقدان الأمل والشغف وبعضكم فاقد الأمل في الحياة نفسها".

وأضاف تامر حسنى: "هطلب طلب منكم قبل أي شيء افتكروا معاناتي في بدايتي وظروفي الصعبة من غير أب ومن غير أي فلوس، وبنزل أشتغل في الشوارع من عامل بنزينة لسوبر ماركت لفاعل يعنى اللي بيبنوا العمارات بطلع طوب وأسمنت عشان أرجع بيتي لأمي الغلبانة بأي خمسة جنيه، بالإضافة لمرتب النادي لما كنت بلعب كورة كان مرتبي 22 جنيه في الشهر، منهم بقى تحويشة المياه والكهرباء وعمليات أخويا عشان كان عيان لفترة كبيرة، كنت بعمل المستحيل فعلاً عشان أمي وأخويا وعشان أوصل لهدفي، كان جوايا سعي دائم لطريقين الكورة والغناء وبقول ده عشان ناس كتير عايز أنصحها بالخطة البديلة عشان لو الحلم مجاش يكون في غيره، زي ما أنا كان نفسي أبقى لاعب كورة والكورة مش ليا والأندية كلها مشوني رغم تفوقي، كنت بسأل نفسي ليه الأبواب كلها بتتقفل في وشي أتاريها بتتقفل عشان توجهني لمسار آخر ولما آمنت بكدة فهمت قدام إن ربنا كان شايلي الأحسن ليا بس ساعتها مكنتش فاهم".

واستكمل تامر حسني: "واللي بيسأل نفسه دلوقتي يعني أنا أكمل في حلمي ولا أشوف حلم تاني هقوله دايماً اطلب من ربنا يساعدك هتلاقي علامات بتجيلك بس الشاطر اللي يفهمها، علامات هتأكد لك تكمل أو لأ بس اجتهد واتعب عشان المجهود ده ليه كرم متحوشلك في مجالك التاني فى اوعى تقول تعبت عالفاضي، وبالنسبة للمحبطين هيفضلوا موجودين أنت اللي بتسمعلهم وأنت اللي بتسمح إنك تتأثر بيهم، امنع ده فوراً متبقاش السبب في أذية نفسك متتشدش غير لكل جميل ولكل إيجابي هتلاقي كل الحلو بيجيلك ومتعملش العكس عشان هيجيلك برضه عشان كدة بقولك أنت السبب دايماً قول يا رب واجتهد وافهم إن الراحة المطلقة في الجنة بس، واحنا على الأرض وربنا قال إنه خلقنا في كبد يعني شقاء عشان يكون عندنا تحدى نكسبه ولازم نكسبه عشان كتير قبلينا كانت ظروفهم أصعب ووصلوا، يبقى الموضوع فينا، متبقاش أكبر عدو لنفسك، أنت السبب، خد قرار صارم فوراً في التغيير والنهوض والنجاح، والله هتوصل متسمعش غير لقلبك وسلم قلبك للّي خلقه وتوكل على الله".