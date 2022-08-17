"رأيت الرسول في زي رجل أزهري".. رشوان توفيق يروي كيف ظهر له النبي في الحلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قال الفنان الكبير رشوان توفيق، إنه رأى الأنبياء وأولياء الله الصالحين في رؤى عديدة، كما رأى السيدة مريم العذراء في رؤية.

وفي لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" قال الفنان الكبير: "رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرتين، الأولى في زي رجل أزهري ويجلس على كرسي عالي وحوله طلاب يستمعون له ويتعلمون الدين، والثانية شاهدته بشكل واضح".

وأضاف الفنان القدير: "شاهدت أيضا سيدنا عيسى، زي القمر في السماء لابس جلباب واسع، لكن لم أشاهده بوضوح، فلما صحيت قلت لهبة بنتى أنا شفت سيدنا عيسى بس مش بوضوح. وبالليل جاء لي في الرؤية بوضوح".

كما أكد أنه رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام في المنام، موضحا أنه كان جالسًا على سجادة الصلاة يسبح، وعند ظهور الرؤية، سألت مين ده؟ فرد عليّ منادي: ده خليل الله إبراهيم".

الفنان رشوان توفيق قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "الزيني بركات" ، "السقوط في بئر سبع"، "امرأة من زمن الحب"، "كروان"، "يوم الأحد الدامي"، "أبواب الخوف"، "المخربون"، "جريمة في الحي الهادي"، "ثورة اليمن"، "الإمام البصري".