نور دياب بـ الكاجوال وإنجي كيوان في إسبانيا.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:



حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إنجي كيوان

نشرت الفنانة إنجي كيوان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان ملون، خلال زيارتها لأسبانيا.

نور دياب

نشرت نور دياب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

هدى الأتربي

نشرت الفنانة هدى الأتربي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

باهر النويهي

نشر الفنان باهر النويهي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تمارس التمارين الرياضية.

ساندي

نشرت الفنانة ساندي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، من أحدث ظهور لها.

مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان من اللون الفوشيا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال قضاء عطلته في عطلته الصيفية.

ميريام فارس

نشرت المطربة اللبنانية ميريام فارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من آخر حفل غنائي لها.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.