نقابة المهن الموسيقية تكشف سبب حفظ شكوى طالبت بإيقاف أحمد شيبة عن الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -وائل توفيق:

كشف سعد متولي، مستشار نقابة المهن الموسيقية، عن حفظ شكوى المنتج أحمد فخري ضد المغني الشعبي أحمد شيبة والذي طالب فيها بإيقافه عن الغناء، بحجة أنه خالف بنود عقد الذي وقعه معه عام 2006.

وقال "متولي" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إنه تم حفظ الشكوى لمخالفة المنتج أحمد فخري شروط العقد بالإضافة إلى أن العقد مر عليه فترة زمنية طويلة أكثر من 16 عامًا، مضيفاً: "المنتج أحمد فخري لم يُنتج سوى ألبوم واحد، ولم ينتج لشيبة أي ألبومات بعد ذلك، والعقد اتفقوا عليه في 2006، بالتالي حفظنا القضية".

يذكر أن محمد ملوخية "مدير أعمال الفنان أحمد شيبة" نفي صدور قرار بإيقاف الفنان بعد التحقيق الذي أجرته نقابة المهن الموسيقية ظهر اليوم الثلاثاء، بشأن الشكوى المقدمة من المنتج أحمد فخري والذي اتهم فيها "شيبة"، بمخالفة التعاقد معه.

مدير أعمال المطرب أحمد شيبه، في تصريح خاص لـ “الخليج 365"، قال: "المحامي الخاص بالفنان أحمد شيبة، حضر التحقيق الذي تم ظهر اليوم في نقابة المهن الموسيقية، وأكد بالمستندات سلامة موقف الفنان، وكيدية الشكوى التي تقدم بها المنتج أحمد فخري".

وأضاف:" المنتج زعم في شكواه، إن الفنان خالف التعاقد بينهما، في حين أنه لم يحدث أي تعاون منذ 16 عاما، والعقد الذي استند إليه يعود لعام 2006، وفي ضوء ذلك أكدت الشئون القانونية في النقابة سلامة موقف أحمد شيبه".

ملوخية، تابع:" كل ما تردد عن إيقاف الفنان أحمد شيبة، أو تجاهله التحقيقات التي تخص الشكوى المزعومة، غير صحيح".

وطرح الفنان أحمد شيبة، مؤخرا فيديو كليب أغنية "من كتر ما شفت"، بالتعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

والأغنية، من كلمات رضا المصري، ألحان حسين محمود، توزيع ميدو مزيكا، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة