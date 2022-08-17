"مفيش كحول ولا سجاير".. نادية الجندي تكشف سر جمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة الكبيرة نادية الجندي في لقاء لها مع برنامج et بالعربي، عن أسباب الحفاظ على رشاقتها وجمالها.

وتابعت نادية ردًا على سؤال ما هي نصيحتها للجمهور ليصبحوا بنفس رشاقتها: "هيتعبوا خالص، يا ساتر، يا خبر أبيض، حرمان من كل حاجة من الأكل، وفيه نوم بدري ومفيش سجاير ولا كحول، وفيه رياضة، نظام بس صعب".

كما كشفت "الجندي" في لقاء سابق مع الإعلامية لميس الحديد أن هذا النظام القاسي تتبعه منذ سنوات، وتأكل مرة واحدة في اليوم مع ممارسة رياضة قاسية، والنوم في وقت مبكر، والابتعاد عن التدخين وشرب الكحول، متابعت: "أنا أكلتي كمان ضعيفة جدا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولة العمل: نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم: صبري فواز، بيومي فؤاد، هدى هاني.