فيديو| أحمد حلمي يرقص مع عمرو دياب على أغنية "حتى بص الحركة دي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره بمقطع فيديو جديد له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر حلمي في الفيديو وهو يرقص مع الفنان عمرو دياب على أغنية "حتى بص الحركة دي".

وعلق حلمي على الفيديو: "كانت أحلى صحبة وأحلى سهرة وأحلى حركة مع الهضبة ملك أبو الحركات كلها".

ويعرض للنجم أحمد حلمي حاليا فيلم "واحد تاني" في السينمات، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة: روبي، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، سيد رجب، أحمد مالك، ونور إيهاب وغيرهم.

جدير بالذكر أن فيلم "واحد تاني" يعيد أحمد حلمي للسينما بعد غياب حوالي 3 أعوام، منذ آخر أفلامه "خيال مآتة" الذي عُرض في أغسطس 2019، بطولة منة شلبي، حسن حسني، خالد الصاوي، وبيومي فؤاد وغيرهم.