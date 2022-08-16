شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج جمال عبد الحميد: رشحت أحمد زكي لبطولة مسلسل أرابيسك قبل صلاح السعدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف المخرج جمال عبد الحميد، مفاجأة كبيرة، عن قيامه بترشيح الفنان أحمد زكي لبطولة مسلسل أرابيسك قبل عرض الأمر على الفنان صلاح السعدني.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج" مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن الفنان شوقي شامخ تواصل معي هاتفياً، من أجل الذهاب الى محافظة الإسكندرية، لمقابلة أسامة أنور عكاشة".

وأوضح المخرج جمال عبد الحميدأن أسامة أنور عكاشة طلب منى تنفيذ ارابيسك بعد قراءتي لـ 5 حلقات وكانت المعالجة ممتازة".

وتابع جمال عبد الحميد، أن سبب شهرتي في مصر والعالم العربي هو عالم ورق، مضيفاً أن المنتجين كانوا ينظروا لي أني مخرج إعلانات وفوازير وأغاني فقط".