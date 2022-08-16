شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأوبرا للموسيقى العربية يقدمون حفل لإبداعات محمد الموجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم نجوم الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، مجموعة من أعمال الموسيقار الراحل محمد الموجي تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر خلال الحفل المقام فى الثامنة مساء 18 أغسطس على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية" .

يضم البرنامج مجموعة من إبداعات الموجى التي شكلت علامات بارزة فى تاريخ الموسيقى العربية منها دعاء يا خالق الزهرة ، اوعي تكون بتحب ياقلبي ، يامهون ، غالي عليا ، من حبي فيك ياجاري ، هو الحب لعبة ، سلمولي على مصر ، موشح يا عيوني ، يا الاسمراني ، غاب القمر ، أكدب عليك ، الحلوة داير شباكها ، دعاء أنا من تراب ، أحبك ، ياقلبي خبي ، أحضان الحبايب ، طالعين على أرض الفيروز الى جانب موسیقی موجيات وذلك من أداء محمد حسن ، فرح الموجي ، صابرين النجيلي ، محمد الخولي وعازف القانون ماجد عسكر .

سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجى تأتى ضمن جهود إعادة إحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح الهامة للأبداع المصري الخالص .



صابرين النجيلي



فرح الموجى



ماجد عسكر



محمد الخولي



محمد الموجى