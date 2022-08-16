شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم ضيف شرف فيلم "أخى فوق الشجرة" ويجسد دور خطيب تارا عماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان اسلام إبراهيم كضيف شرف في أحداث فيلم "أخى فوق الشجرة" للنجم رامز جلال والمقرر طرحه في دور العرض قريباً، ويظهر اسلام في عدد قليل من المشاهد بدور شاب يتعرف على تارا عماد ويخطبها ويتسبب ذلك في العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية مع رامز جلال.

فيلم "أخى فوق الشجرة" كان يحمل اسم "نصى الحلو" أثناء فترة التصوير قبل تغييره مع بدء عمليات الدعاية، وهو بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين إضافة إلى ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وشارك إسلام إبراهيم مؤخراً في بطولة مسلسل "وش وضهر" من 10 حلقات والذى عرض على إحدى المنصات الرقمية، من بطولة بطولة اياد نصار، ريهام عبد الغفور، ثراء جبيل، محمود قابيل، ميمى جمال، شريف دسوقى، محسن منصور، رانيا زهرة، فدوى عابد، خلود عيسى، عبد العزيز الجبالى وتأليف ورشة سرد وسيناريو وحوار أحمد بدوى وشادى عبد الله، وإخراج مريم أبو عوف.

أما تارا عماد فتعيش حالة كبيرة من النشاط السينمائى، اذ تنتظر عرض فيلمين جديدين بخلاف "أخى فوق الشجرة"، وهما "الملحد" تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، ونجلاء بدر، و"الجواهرجى" مع محمد هنيدى ومنى زكى، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، أحمد حلاوة، وعارفة عبدالرسول وتأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.