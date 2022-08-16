شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم بفيروس كورونا للمرة الثانية، وأكد مصدر مقرب من نجوى إبراهيم أنها تتلقى بروتوكول العلاج بالمنزل بعد تأكد إصابتها بالفيروس، وكانت "ماما نجوى" قد سبق وأصيبت بـ كوفيد 19 فى بدايات العام الماضى.

يذكر أن نجوى إبراهيم قدمت خلال مشوارها عددا من أهم البرامج الإنسانية والاجتماعية وبرامج المسابقات فى تاريخ التليفزيون، والتقت أهم عمالقة الفن والأدب والثقافة والسياسة، وكانت الشوارع تخلو من المارة حين يذاع أحد برامجها الشهيرة ومنها برامج: "اخترنا لك، عصافير الجنة، 6 على 6، صورة، فكر ثوانى واكسب دقايق"، فضلا عن أشهر برامج الأطفال التى تربى عليها الأجيال ومنها برنامجها الشهير "صباح الخير" ويوميات ماما نجوى وبقلظ، ومسلسلات الأطفال ومنها مسلسل أجمل الزهور.

وأجرت الإعلامية الكبيرة بحرفية خلال هذا المشوار الثرى حوارات مع كل فئات المجتمع من الرئيس إلى أبسط عامل ومع نجوم وخبراء من كل المجالات.

وتقدم الإعلامية نجوى إبراهيم برنامج بيت العز الذى يذاع يوم الخميس من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرا على إذاعة وتليفزيون نجوم إف إم، وهو برنامج اجتماعى يقوم على تقديم استشارات اجتماعية، وأدارت خلال حلقة الخميس الموافق 9 أغسطس حوارا عن مشاكل الشباب، حيث يعتمد البرنامج على الصراحة والعقلانية والأسلوب الهادئ الذى عرفت به الإعلامية الكبيرة نجوى ابراهيم فى تناول كافة القضايا.