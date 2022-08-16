شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد بعد تغريمه 20 ألف جنيه: كل الاحترام لقرارات نقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم الكبير محمد فؤاد في تصريح خاص لـ"الخليج 365" تعليقا على قرار تغريمه 20 ألف جنيه من نقابة الموسيقيين، إنه يحترم قرارات النقابة ويقدر مجهودهم فى دعم الموسيقيين.

وكان مجلس نقابة الموسيقيين قرر اليوم، الثلاثاء، تغريم النجم محمد فؤاد 20 ألف جنيه، لغنائه بطريقة "بلاى باك" على فلاشة، خلال إحيائه حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى، وذلك بحسب طارق مرتضى المستشار الإعلامى للنقابة. وكان مجلس إدارة نقابة الموسيقيين قد أصدر قرارا بمنع الغناء من خلال الفلاشة "طريقة البلاي باك".

وقدم فؤاد خلال الحفل الغنائى فى الساحل الشمالى عددا من أغنياته الشهيرة منها "كامننا"، "كداب"، "بين إيديك"، "ابن بلد"، "سلام" وغيرها.

وكان النجم محمد فؤاد قد وعد جمهوره ومحبيه أوائل العام الماضى 2021 بصدور ألبوم غنائى بطرح أغنية منفردة كل شهر عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وكان آخر أعمال محمد فؤاد الغنائية كليب أغنية "سلام" والذى طرحه فى شهر أكتوبر من العام الماضى، وهى الأغنية التى كتب كلماتها أمير طعيمة من ألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما، وتم تصوير الكليب من خلال عدد من حفلات فؤاد فى أكثر من مكان.

وفي سياق متصل، انتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية جديدة تحمل توقيع الملحن الشاب محمد شحاتة بعنوان "زمان" من كلمات محمد بندارى وألحان محمد شحاتة وتوزيع محمد عمار، كما اختار فؤاد أغنية أخرى من كلمات محمد بندارى، ولحن مشترك بين محمد شحاتة وعلى الخواجة، لكن لم يستقر على اسمها حتى الآن، وينتمى كلاهما للأغنيات الدرامية التي اشتهر بها فؤش.