شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسيقيين" تبرئ أحمد شيبة فى شكوى مقدمة ضده من أحد المنتجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الثلاثاء، حفظ الشكوى المقدمة من أحد المنتجين ضد المطرب الشعبى أحمد شيبة، إذ اتهم المنتج شيبة فيها بإخلاله بتعاقده معه، وذلك بحسب طارق مرتضى المستشار الإعلامى للنقابة.

وأضاف طارق مرتضى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن مجلس النقابة فتحت تحقيقًا فى الشكوى فى وجود محامى أحمد شيبة وتبين صحة موقفه، وانتهاء تعاقده مع المنتج، وترتب عليه حفظ الشكوى.

ونفى المطرب شيبة ما أشيع عن قرار وقفه عن الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية وقال لـ ليوم السابع": "إن هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة، وأن المنتج الذى قدم في حقه الشكوى ليس له أى حق، وأن تعاقده معه كان منذ 16 عاما والآن يريد أن يشاركنى في رزقى، وأن يأخذ نسبة من شغلى في اللايف وهذا غيرعادل بالمرة".