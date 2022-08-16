شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يغنى من ألحان عمرو مصطفى "قلبى حبك جدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم محمد حماقى غدا الأربعاء، أغنية جديدة بعنوان "قلبى حبك جدا" يتعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم.



حماقى

وكانت آخر أغنيات محمد حماقى "أدرينالين" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، وتجاوزت الأغنية 14 مليون مشاهدة على يوتيوب.

كما تغنى النجمة شيرين عبد الوهاب، من ألحان عمرو مصطفى وتطرح أغنية تحمل اسم "المترو" والتي سيتم طرحها على موقع يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.