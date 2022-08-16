شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم محمد فؤاد 20 ألف جنيه لغنائه على "فلاشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس نقابة الموسيقيين، اليوم الثلاثاء، تغريم النجم محمد فؤاد 20 ألف جنيه، لغنائه بطريقة "بلاى باك" على فلاشة، خلال إحيائه حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى، وذلك بحسب طارق مرتضى المستشار الإعلامى للنقابة.

وكان مجلس إدارة نقابة الموسيقيين قد أصدر قرارا بمنع الغناء من خلال الفلاشة "طريقة البلاي باك". وقدم فؤاد خلال الحفل الغنائى فى الساحل الشمالى عددا من أغنياته الشهيرة منها "كامننا"، "كداب"، "بين إيديك"، "ابن بلد"، "سلام" وغيرها.

وكان النجم محمد فؤاد قد وعد جمهوره ومحبيه أوائل العام الماضى 2021 بصدور ألبوم غنائى بطرح أغنية منفردة كل شهر عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وكان آخر أعمال محمد فؤاد الغنائية كليب أغنية "سلام" والذى طرحه فى شهر أكتوبر من العام الماضى، وهى الأغنية التى كتب كلماتها أمير طعيمة من ألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما، وتم تصوير الكليب من خلال عدد من حفلات فؤاد فى أكثر من مكان.