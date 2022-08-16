"كيم كاردشيان مصر".. الجمهور يعلق على إطلالة ميرهان حسين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ميرهان حسين مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميرهان في الفيديو وهي تستعرض إطلالتها على نغمات أغنية "الموج البحر"، التي تغنيها المطربة السورية لينا شاماميان.

وعلقت ميرهان على الفيديو قائلة: "والقمر نور على موج البحر".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "عسل يا عسل، الدلوعة ميرهان، ملكة، كيم كاردشيان مصر، قمر وجامدة، الساحل كله منور والله، قمر، فدوة هالجمال".

جدير بالذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، كان مسلسل "أنا وهي" الذي عُرض على قناة CBC، وشارك في بطولته: هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، محمود البزاوي، محمد ثروت، سلوى محمد علي، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبدالعزيز.