"حبس ابنته ومرضه بالسرطان وتحول ابنه الجنسي".. أزمات في حياة هشام سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نفت نقابة المهن التمثيلية شائعة وفاة الفنان هشام سليم، التي انتشرت خلال الساعات الماضية، وأكد الدكتور أشرف زكي أن "سليم" بخير.

كما صرح الفنان منير مكرم لـ "الخليج 365"، أن الفنان هشام سليم "زي الفل" وأضاف: "الراجل زي الفل ودي شائعة وهذا ما نعرفه عنه، اتصلنا به، وأخبرنا أنه زي الفل، وهذا ما لدى النقابة عنه لا أزيد ولا أقل".

نستعرض هنا أبرز الأزمات التي تعرض لها الفنان هشام سليم في حياته مع ابناؤه:

مرض السرطان

انتشرت أنباء عن إصابة الفنانة هشام سليم بمرض السرطان وتدهور صحته في مايو الماضي 2022، وفي تسجيل صوتي نشر عبر الصفحة الخاصة لـ "et بالعربي"، قال: "أنا الحمد لله كويس، وكله تمام الحمد لله، ومتهيألي إن السرطان اللي بتقولوا عليه دلوقتي أحسن من كوفيد ولا الحاجات اللي بتضيع البني آدمين في 3 أيام، هقولكوا إيه بس".

وتابع: "أنا الحمد لله وكل اللي يجيبه ربنا كويس، أنا بخير لحد دلوقتي والحمد لله وقاعد في السخنة، مش عارف أقولكوا إيه غير كده، شكرا".

أزمة ياسمين عبد العزيز

في شهر أغسطس 2016 وقعت في منطقة الساحل الشمالي مشادات بين ابنتي الفنان هشام سليم وياسمين عبد العزيز، على إثر مطالبة الأخيرة الفتاتين بخفض صوت التلفاز، وهو ما أدى إلى وقوع الاشتباكات، وحررت "عبد العزيز" محضرًا ضدهن تتهمهن بالاعتداء عليها وضربها.

في السياق ذاته، رد الفنان هشام سليم على تحرير ياسمين عبد العزيز محضرًا ضد ابنتيه وشرح تفاصيل الواقعة: "ما حدث هو أن ياسمين عبد العزيز ذهبت لمنزله في الساحل الشمالي المجاور لمنزلها، وطلبت من ابنتيه خفض صوت التلفاز، واستجابت إحداهما للطلب، فيما كانت ابنته الأخرى مشغولة بالحديث في الهاتف، فاعتقدت ياسمين عبد العزيز أنها تقوم بتصويرها، ولذلك تهجمت عليها وجذبتها من شعرها، وعلى الفور تدخلت ابنته الأخرى لتدافع عن شقيقتها ووقعت المشاجرة".

وبعد مرور نحو 5 أشهرمن الواقعة، أعلن الفنان هشام سليم صدور حكم قضائي بحبس ابنته 3 أشهر في القضية، وقال سليم في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن ابنته البالغة من العمر 17 عاماً صدر حكم ضدها بالحبس 3 أشهر.

وكتب في تغريدة ثانية، أن قوات الأمن بقسم شرطة الهرم توجهت للقبض على ابنته داخل مدرستها، وأضاف سليم، عبر صفحته الشخصية الخاصة بـ "فيس بوك" : "السيد وزير الداخلية، اليوم، وصل إلى مدرسة بنتي القاصر بوكس من قسم الهرم أبو النمرس للقبض على بنتي في المدرسة، هل هذا يعقل، في المدرسة، هل وصلنا إلى هذا الحد".

وفي نفس العام 2016، تنازلت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن قضيتها ضد ابنة الفنانة هشام سليم، ونشرت عبد العزيز، صورة معها، وعلقت: "بعد اعتذار زين هشام والأستاذ هشام سليم قررت أن أتنازل عن القضية وعفا الله عما سلف".

التحول الجنسي لابنه

عام 2020، تصدر نجل الفنان هشام سليم مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن عن إجرائه عملية تحول جنسي، وغير اسمه من "نورا" إلى "نور".

وقال "نور"، في لقاء "أونلاين"، مع برنامج "جعفر توك"، مع الإعلامي جعفر عبد الكريم، إنه واجه صعوبات عدة في أثناء مرحلة اكتشافه الأمر، قائلًا: "مكنتش فاهم حاجة ودورت على الإنترنت أنا عايش في مصر ومفيش الكلام ده هنا، لحد دلوقتي معرفش غير شخصين تلاتة بس اللي زيي، والصراحة كان في أوقات كتيرة كنت بفكر في الانتحار مكنتش حاسس إني طبيعي وحاسس إني مش عارف أعيش حياتي".

وتابع نور هشام سليم: "مكنتش شايف مستقبل لنفسي، لا جواز ولا شغل ولا أي حاجة، بس اتعلمت أحب نفسي وأعمل اللي عليا، ومكنتش عايز أقول لوالدي ووالدتي أي حاجة غير لما أكون أنا عارف أنا عايز إيه".

وكشف هشان سليم عن تفاصيل تحول ابنته نورا لتصبح نور، لأول مرة خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي، ولاقى تصريحه دعم كبير من الفنانين الجمهور الذين أشادوا بتفهمه للأزمة.

وقال الفنان هشام سليم، وقتها، لـ " et بالعربي" أن ابنه يمر بأزمة نفسه تؤثر عليه وعلى أسرته بالكامل بسبب الانتقادات التي يتلقاها من بعض الأشخاص، مضيفًا: ""أنا عاوز ابني يعيش قريب مني، مع الأسف مع حاجة زي كدة هيشوف حته تانية يعيش فيها وعنده عيلة وأصدقاء والكل هنا، إنتوا بترغموه بقسوتكم أنه يدور على حته تانية يعيش فيها".