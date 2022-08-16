إيهاب توفيق يتعرض لوعكة صحية تمنعه من السفر بالطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تعرض الفنان إيهاب توفيق لوعكة صحية، منذ أيام، وذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونُشرت تدوينة عبر الصفحة الخاصة بالفنان إيهاب توفيق: "تتمنى إدارة الصفحة الشفاء العاجل للسوبر ستار إيهاب توفيق"، وأرفقت التقرير الطبي الذي جاء فيه نصًا: "بالكشف على المريض المذكور تبين أنه يعاني من مغص كلوي أيسر حاد مع ارتفاع في درجة الحرارة وبعد مراجعة الفحوصات تبين وجود حصوة بأعلى الجانب الأيسر مع ارتداد للبول على الكلي ونصحنا المريض بعدم السفر باستخدام الطائرة وتفتيت الحصوة بواسطة جهاز الموجات الصدمية مع الالتزام بالعلاج والمتابعة".

يذكر أن أغنية "باشا" وطرحها عبر صفحته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "باشا" كلمات محمد شكري وألحان بينو وتم تصوير الأغنية فيديو كليب أخرجه عادل سرحان.