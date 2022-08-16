حازم إيهاب.. ألغى عزاء نجله وهذا ما قاله له إمام المسجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روى الفنان حازم إيهاب، تفاصيل الصدمة التي مرّ بها عقب وفاة ابنه "يونس" بعد 13 يوما من ولادته بعيب خلقي في القلب.

وقال إيهاب، في لقاء له ببرنامج "رمادي" عبر "فيسبوك": "لقيت تليفون جايلي أنه توفى يعني، روح بقى لف لفة تصاريح الدفن وحساب المستشفى، وطبعا من سذاجتي عشان أول مرة أكون في موقف زي ده روحت مكلم حد حجزلي قاعة عزاء وبعدين اكتشفت أنه الأطفال مبيكونش ليهم عزاء أصلا".

أضاف: "وبرضو من سذاجتي باخد (يونس) وهو في الكفن ورايحين نصلي عليه، فإمام المسجد لقيته بيضحك وقالي (يا حبيبي إحنا بنصلي على المتوفي عشان ربنا يخفف عنه ويرحمه وكده.. فإحنا بنصلي على ده ليه؟ ده إحنا نحاول نتمحك فيه بس كده عشان يدخلنا معاه الجنة)، وراح واخده مني وحاطه مع نعش حد كان بيتصلى عليه برضو وروحنا مصليين عليه".

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن حازم إيهاب:

- ولد في 12 مايو 1996.

- بدأ مشواره الفني مع المخرج خالد جلال في مسرحية "هاملت المليون".

- شارك في مهرجان المسرح القومي سنة 2015.

- في مايو 2020 أعلن حازم إيهاب خطوبته من فتاة خارج الوسط الفني.

- نشر الفنان حازم إيهاب صورة من احتفاله بخطبته، عبر حسابه على "إنستجرام"

- وعلق إيهاب على الصورة: "فعلناها حبيبتي، رسميا أنتي ملكي".

- احتفل الفنان الشاب حازم إيهاب، بعقد قرانه، ديسمبر 2020، في حضور أسرته وأسرة عروسه "منة"، وعدد من أصدقائهما المقربين.

- في 27 فبراير الماضي، طالب الفنان حازم إيهاب جمهوره بالدعاء لمولوده الأول "يونس"، الذي رُزق به 18 فبراير من نفس الشهر، وكتب حازم، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "الحمدلله ربنا رزقنا بـ(يونس حازم إيهاب) يوم ٢٠٢٢/٢/١٨، يونس اتولد بعيب خلقي في القلب وعمل عملية في قلبه وهو عمره ساعات، وهو حالياً في الرعاية المركزة والله أعلم هيقدر يخرج امتى".

- أعلن الفنان الشاب حازم إيهاب، وفاة نجله الوحيد "يونس"، وذلك بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية، وذلك مارس الماضي.

- وشارك حازم إيهاب في مسلسلات: وجوه، إلا أنا، ونسني، أهو ده الي صار، لآخر نفس، كأنه إمبارح، الحساب يجمع".