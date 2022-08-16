إليسا تطرح أحدث كليباتها الغنائية الجديدة "أنا وبس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت المطربة اللبنانية إليسا أحدث كليباتها الغنائية الجديدة بعنوان "أنا وبس"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

ونشرت إليسا الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بقصص الحب، أنا وبس، تبدأ مشوار الألبوم الجديد".

وأضافت إليسا: "بتشاهدوا الفيديو عبر قناتي على يوتيوب وبتسمعوها على كل المتاجر الرقمية".

وكانت الفنانة إليسا قد طرحت امؤخرا أغنية بعنوان "زهرة من الياسمين" التي تتعاون فيها مع الموسيقار أسامة الرحباني، عبر موقع "يوتيوب".

أغنية "زهرة من الياسمين" من كلمات كمال القبيسي، موسيقى وتوزيع أسامة الرحباني.