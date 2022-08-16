شكرا لقرائتكم خبر عن إيجون تايجريان يزين البوستر الرسمى لـ House of the Dragon قبل عرضه بأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الصفحة الرسمية لمنصة HBO الأمريكية، صورة البوستر الرسمي لمسسلها المنتظر House of the Dragon المستوحى من رواية الجليد والنار للمؤلف العالمي جورج مارتن، عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، والذى زين بوجود الأمير أيجون تايجريان، وبجواره التنين الخاص به، قبل عرض المسلسل يوم الأحد المقبل 21 أغسطس.

وحظى بعض الصحفيين العالميين بفرصة مشاهدة أولى حلقات المسلسل المنتظر الجديد House of the Dragon، وبدت آراءهم متحمسة لمشاهدة باقى حلقات المسلسل الذى سيطرح في 21 أغسطس الجارى على منصة HBO، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وكشف محرر موقع Collider عن رأيه قائلا "لم يعجبني الموسم الأخير من Game Of Thrones على الإطلاق، لكنني سأعترف بأن الحلقة الأولى من مسلسل House Of The Dragon، حازت على انتباهى وشجعتنى لانتظار باقى حلقات المسلسل".



البوستر الرسمى

وكشفت صحفية أخرى من نفس الموقع قائلة: "بدأت أحداث مسلسل House Of The Dragon بشكل ملحمى، خاصة أنها قصة حميمة عن عائلة واحدة، التي تكشف عن جميع الجوانب الحياتية التي يواجهونها".

أما صحفى من موقع Indiewire فعلق عن رأيه قائلا: "بداية مسلسل House Of The Dragon عنيفة وصادمة، ما يشير إلى أن المسلسل المشتق الجديد من الممكن أن يكون أقوى من سلسلة Game Of Thrones، من حيث الموسيقى التصويرية، والكادرات وما إلى ذلك".