شكرا لقرائتكم خبر عن برايس دالاس تكشف تلقيها أجرا أقل من كريس برات فى أفلام Jurassic World والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة العالمية برايس دالاس هوارد، إنها حصلت على أجر أقل بكثير من النجم كريس برات عن دورها فى فيلم Jurassic World، لكنها كشفت أن نجمها المشارك فى بطولة الفيلم، كان حليفًا حقيقيًا لها عندما يتعلق الأمر بتلقى أجر متساوٍ لمشاريع خارجية، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل". البريطانية.



برايس دالاس

وتم تصنيف الممثلين على أنهما نجمان مشاركان فى أفلام الحركة الثلاثية، لكن "فارايتى" ذكرت في عام 2018، أن برايس، البالغة من العمر 41 عامًا، قد حققت 8 ملايين دولار لفيلم Jurassic World: Fallen Kingdom، بينما حقق كريس البالغ من العمر 43 عامًا 10 ملايين دولار.

ومع ذلك، قالت النجمة الفائزة بجائزة Screen Actors Guild لـ Insider، إن "فجوة الأجور كانت أكبر بكثير"، موضحة أن "التقارير كانت ممتعة للغاية لأننى تلقيت أجرًا أقل بكثير مما ورد فى التقارير".



كريس برت وبرايس دالاس

وعلى الرغم من أن برايس، صنعت اسمًا لنفسها فى فيلم الحركة Terminator Salvation وفازت بجائزة SAG والعديد من الجوائز الأخرى عن عملها فى The Help، إلا أنها قالت إنها "لم تكن لها اليد العليا عند التسجيل فى مشروع الديناصورات، وأضافت أنها "عندما بدأت التفاوض على Jurassic، كان ذلك في عام 2014، وكان عالماً مختلفاً، ولكن لسوء الحظ، يجب عليك التسجيل للحصول على ثلاثة أفلام، وبالتالي يتم تحديد صفقاتك".



كريس وبرايس

وبدلاً من التزام الصمت حيال هذا التفاوت، تحدثت آن برايس، إلى زميلها حول هذا الأمر، وصعد كريس برت للعمل من أجل المساواة في الأجور بطرق أخرى، بما في ذلك ألعاب الملاهي وألعاب الفيديو.