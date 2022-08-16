شكرا لقرائتكم خبر عن السبكى يعلن التعاقد مع سيد رجب على بطولة مسلسل "رمضان كريم 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المنتج أحمد السبكى التعاقد مع الفنان سيد رجب على بطولة الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم" للعرض في شهر رمضان المقبل 2023، والعمل تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز حيث نشر السبكى صورة تجمعه مع سيد رجب على انستجرام وعلق:"انضمام سيد رجب لمسلسل "رمضان كريم" الجزء الثاني تمهيداً لعرضه في رمضان 2022.





السبكى وسيد رجب

وعُرض الجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم" في شهر رمضان رمضان 2017، وشارك في بطولته روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي، ونهى صالح، وكان من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويعرض لسيد رجب حالياً فيلم "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب، وحقق إيرادات وصلت إلى 106 ملايين جنيه واصبح الأعلى في تاريخ السينما المصرية.

كما يشارك سيد رجب في فيلم "عمهم" المعروض حالياً أيضاً، من بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.