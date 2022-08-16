شكرا لقرائتكم خبر عن عزرا ميلر: أعتذر عن تصرفاتى المزعجة وأبدأ العلاج النفسى المناسب لحالتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسرالممثل الشاب عزرا ميلر صمته وذلك بعد مجموعة من القضايا التي وجهت له في الفترة الماضية، وقررتقديم الأعتذارعن تصرفاته التي قام بها الفترة الماضية، مؤكدا أنه يسعى للحصول على علاج نفسى مناسب لحالته، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " theguardian ".

وصرح ميلر قائلا: "بعد أن مررت مؤخرًا بـ أزمة شديدة، أدرك الآن أنني أعاني من مشكلات صحية عقلية معقدة وبدأت العلاج، وأريد أن أعتذر للجميع لأنني أزعجت من سلوكي السابق، وأنا ملتزم بالقيام بالعمل اللازم للعودة إلى مرحلة صحية آمنة ومثمرة في حياتي".

وذلك بعد أن اتهم ممثل " The Flash" عزرا ميلر بسرقة زجاجات كحول من أحد المنازل في مايو الماضى من منزل في فيرمونت بينما كان أصحابه خارجه، وذلك وفقًا لسلطة إنفاذ القانون بالولاية.

وجدت شرطة ولاية فيرمونت سببًا محتملاً لاتهام الممثل بجناية سطو على مسكن غير مأهول في مدينة ستامفورد، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الشرطة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "CNN".

وقال البيان إنه بعد أن نبهت الشرطة باحتمال عملية سطو في 1 مايو الماضى، اكتشفت الشرطة أن عدة زجاجات كحول قد تم أخذها من المنزل، وذكرت النشرة أن لقطات المراقبة والبيانات أعطت الشرطة سببا محتملا لتوجيه الاتهام إلى ميلر، لكنها لم تذكر تفاصيل.