"رأيت السيدة مريم وصديق مسيحي سألني هذا السؤال".. رشوان توفيق يتحدث عن رؤية السيدة العذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"الروحانيات"، وتأثيرها على حياة الفنان الكبير رشوان توفيق، تظهر بقوة خلال أحاديثه عن "لقاء الأرواح" وهو ما ظهر في عدة حوارات له في برامج مختلفة.

وكشف الفنان الكبير، عن رؤيته الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والمسيح عليه السلام، وسيدنا إبراهيم أبو الانبياء، والسيدة مريم.

وتحدث رشوان توفيق كذلك، عن اللقاء مع الرئيس الراحل السادات، عقب رحيله، والفنانة دلال عبد العزيز، قبل 4 سنوات من رحيلها.

الفنان القدير رشوان توفيق، خلال ظهوره في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمر الليثي، تحدث عن رؤيته السيدة مريم، وقال: "السيدة مريم في المنام كانت تبتسم لي، وكان لدي صديق مسيحي يقول لماذا شاهدتها أنت ولم أشاهدها أنا؟ فرددت عليه أنا أحبها وأبكي عندما أقرأ سورة مريم".

الفنان رشوان توفيق قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "الزيني بركات" ، "السقوط في بئر سبع"، "امرأة من زمن الحب"، "كروان"، "يوم الأحد الدامي"، "أبواب الخوف"، "المخربون"، "جريمة في الحي الهادي"، "ثورة اليمن"، "الإمام البصري".