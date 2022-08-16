منى فاروق تنشر صورا من "دهب" وتغلق التعليقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منى فاروق صورًا لها، خلال قضاء عطلتها الصيفية في مدينة دهب، وذلمك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت منى في الصور بإطلالة صيفية، وسط البحر، وعلقت على الصور قائلة: "بلدنا جميلة أوي، أم الدنيا فعلا مصر، جنوب سيناء، حتة من الجنة".

وأغلقت منى فاروق خاصية "التعليقات"، على ما نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى فاروق مسلسل "أيام"، وهو من بطولة: رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، سلوى خطاب، أحمد صفوت، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.