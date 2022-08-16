فن ومشاهير

منى فاروق تنشر صورا من "دهب" وتغلق التعليقات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة صورًا لها، خلال قضاء عطلتها الصيفية في مدينة دهب، وذلمك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت منى في الصور بإطلالة صيفية، وسط البحر، وعلقت على الصور قائلة: "بلدنا جميلة أوي، أم الدنيا فعلا مصر، جنوب سيناء، حتة من الجنة".

وأغلقت منى فاروق خاصية "التعليقات"، على ما نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى فاروق مسلسل "أيام"، وهو من بطولة: رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، سلوى خطاب، أحمد صفوت، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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