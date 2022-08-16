ياسمين رئيس بإطلالة جريئة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ياسمين رئيس لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين في الصور بملابس جريئة، خلال عطلتها الصيفية.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "أنتي الجمال كله، منورة، عمري الحلو، طول عمرك جميلة، أجمل ممثلة في مصر، عنيكي ساحرة".

وعُرض لياسمين رئيس مؤخرًا، مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" على مسرح بكر الشدي البوليفارد، هي أول بطولة مسرحية لـ ياسمين رئيس، ويشاركها: دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

كما تشارك ياسمين رئيس في فيلم "خطة مازنجر"، ويشاركها في بطولة الفيلم: حمدي الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، إسماعيل فرغلي، ياسر الطوبجي، والفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، ومن إخراج رامي رزق الله.