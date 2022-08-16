بعد تحقيق "الموسيقيين" في الشكوى ضد "شيبة".. مدير أعماله ينفي صدور قرار بإيقافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نفى محمد ملوخية "مدير أعمال الفنان أحمد شيبة"، صدور قرار بإيقاف الفنان بعد التحقيق الذي أجرته نقابة المهن الموسيقية ظهر اليوم الثلاثاء، بشأن الشكوى المقدمة من المنتج أحمد فخرى والذى اتهم فيها "شيبة"، بمخالفة التعاقد معه.

مدير أعمال المطرب أحمد شيبه، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال : "المحامى الخاص بالفنان أحمد شيبة، حضر التحقيق الذي تم ظهر اليوم في نقابة المهن الموسيقية، وأكد بالمستندات سلامة موقف الفنان، وكيدية الشكوى التي تقدم بها المنتج أحمد فخرى".

وأضاف،:" المنتج زعم في شكواه، إن الفنان خالف التعاقد بينهما، في حين أنه لم يحدث أي تعاون منذ 16 عاما، والعقد الذي استند إليه يعود لعام 2006، وفي ضوء ذلك أكدت الشئون القانونية في النقابة سلامة موقف أحمد شيبه".

ملوخية، تابع :" كل ما تردد عن إيقاف الفنان أحمد شيبة، أو تجاهله التحقيقات التي تخص الشكوى المزعومة، غير صحيح".

وطرح الفنان أحمد شيبة، مؤخرا فيديو كليب أغنية "من كتر ما شفت"، بالتعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

والأغنية، من كلمات رضا المصري، ألحان حسين محمود، توزيع ميدو مزيكا، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.