شكرا لقرائتكم خبر عن 16فيلما تتنافس على جوائز مهرجان "بكين" السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق مهرجان بكين السينمائى الدولى الـ12، وسيستمر لمدة أسبوع فى العاصمة الصينية بكين، مع 16 فيلما مرشحا تتنافس على جائزة "تيانتان"، الجائزة العليا للعام، وتشمل الأفلام المرشحة الـ16، الفيلم الصينى "البحث عن الزمن المفقود"(In Search of Lost Time) وأعمالا من دول أخرى مثل "الفهد الأناضولي"(Anatolian Leopard) و"اتصل بجين"(Call Jane) و"السرعة ومشاعر الحب"(Fast & Feel Love)، وسيتم الإعلان عن 10 فائزين فى فئات مختلفة خلال حفل الاختتام وتوزيع الجوائز للمهرجان فى يوم 20 أغسطس الجارى.



المكرمون



فعاليات حفل الافتتاح

وإلى جانب المسابقة للفوز بالجوائز، ستُقام خلال المهرجان بانوراما سينمائية ومهرجان سينمائى للطلاب الجامعيين والعديد من المنتديات ذات الموضوعات المختلفة، وفقا للجهة المنظمة، بحسب ما نشرته إذاعة الصين الدولية.



من حفل الافتتاح

ويذكر أنه في أغسطس 2020 حرصت إدارة مهرجان بكين السينمائى على عرض الأعمال السينمائية فى هذه الدورة الاستثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد فى الهواء الطلق، وذلك اتباعا للإجراءات الاحترازية، وخوفا من تفشى المرض، حيث نشرت وكالة شينخوا، مجموعة من الصور لجمهور يستمتع بفيلم فى الهواء الطلق خلال المهرجان العاشر فى حى دونجتشنج بمدينة بكين العاصمة الصينية.