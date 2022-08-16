شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تحيى ذكرى ميلاد جدتها الراحلة هدى سلطان بصور قديمة ودعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة ناهد السباعي صور لجدتها النجمة الراحلة هدى سلطان، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، للاحتفال بمناسبة عيد ميلادها الذى حلت ذكراه أمس الاثنين، وشاركت ناهد جمهورها بصورتين مختلفتين للفنانة هدى سلطان، الأولى فى شبابها بصورة أبيض وأسود، والثانية فى عمر متقدم قبل وفاتها وهى الصورة التى ارتدت فيها الحجاب.



تدوينه ناهد السباعي على انستجرام

وعلقت ناهد السباعي، على الصور برسالة حب ودعاء لجدتها الراحلة، حيث قالت: "عيد ميلاد سعيد فى الجنة يا أحلى وأجمل جده في الوجود.. اللهم اغفر لها وارحمها".



هدى سلطان

بدأت الفنانة الراحلة هدى سلطان مشوارها السنيمائي عام 1950، ووقعت عين المنتج جبرائيل نحاس عليها، وأعجب بموهبتها، وأقنعها أنها ممثلة سينمائية ذات وجه فريد وجميل، وعرض عليها أن تعمل في فيلم "ست الحسن" للمخرج نيازي مصطفى، وعرض عليها عقد احتكار لـ3 أفلام دفعة واحدة، ووافقت "هدى" دون تردد.

وقدمت العديد من الأفلام في السينما أشهرها "امرأة في الطريق" الذي نالت على دورها فيه الكثير من الجوائز، إلى جانب أفلام "السكرية" عن رواية نجيب محفوظ بالاسم نفسه و"جعلوني مجرماً" للمخرج عاطف سالم و"فتوات الحسينية"، و"كهرمان"، "الاختيار" و"وداعا بونابرت" و"الابن الضال" "بدور" و"بورسعيد" و"سوق السلاح"، قدمت مع فريد خلال فترة زواجهما أكثر من عشرين فيلماً حيث شكلا ثنائياً متميزاً في السينما المصرية وكان آخر دور سينمائي ظهرت فيه بعد عشرين عاماً من انقطاعها عن التمثيل السينمائي في فيلم "نظرة عين" مع الفنانة منى زكي كضيفة شرف.

كما أدت العديد من الأدوار في الدراما التلفزيونية من أهمها "زينب والعرش" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"الليل وآخره" و"الوتد" و"ليالي الحلمية" و"رد قلبي" و"زي القمر" و"للثروة حسابات أخرى". وكان آخر مسلسلاتها "سلالة عابد المنشاوي" لا يابنتى العزيزه.

وعلى خشبة المسرح قدمت الفنانة الراحلة الكثير من المسرحيات كان من أبرزها "وداد الغازية" و"الحرافيش" و"الملاك الأزرق" و"بمبة كشر" و"سيد درويش"، ومن أهم مسلسلاتها الوتد وعلي الزيبق.