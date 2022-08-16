شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دانيال كريج.. رحلة البحث مستمرة عن جيمس بوند الجديد وهؤلاء هم المرشحون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال الجدل حول من سيكون جيمس بوند الجديد مستمرًا، حيث يقال إن النجم العالمى إدريس إلبا، ابتعد عن المحادثات ليصبح جيمس بوند القادم، مما يمهد الطريق لوجود 007 جديد، وأشارت تقارير - حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية - إلى أن الطريق فارغ أمام الجاسوس الخارق الأيقونى الجديد، ومن بين المرشحين حسب تكهنات الجمهور، النجوم ويليام هيل، ثم هنرى كافيل، وريجيه جان بيج، ويليهم، توم هاردى، وجيمس نورتون، وشيويتل إيجيوفور.

وعلى جانب آخر، فاجأت الممثلة الكوبية آنا دى أرماس، متابعيها وجمهورها بتصريحها مؤخراً حول رأيها فى إمكانية إسناد بطولة أفلام جيمس بوند فى الآونة المقبلة للنجمات، مؤكدة بأنها ترفض الأمر ولا تجد فيه أى حماس لها، وذلك خلال تصريحاتها لموقع "ذا صن"، حيث قالت: "اظن أن رواية جيمس بوند تتطرق لعالم الخيال بخصوص أبطال رجال، ولن يضيف الأمر للنساء أى شيء حالة إسناد البطولة لنجمة".

واستكملت: "أرى أن يتم بدلاً من ذلك الالتفات لتطوير حجم الأدوار النسائية بصورة أكبر فى أفلام جيمس بوند، بدلاً من الصورة المعتادة لهن، بالإضافة لمشاريع نسائية أضخم بالنسبة للنجمات"، وكانت آنا دى أرماس، كشفت عن معاناتها مع مشاهد الأكشن والتدريبات الشاقة من أجل دورها فى فيلم The Gray Man حتى أصبحت لا تزال تركض مثل الدجاجة - على حد تعبيرها.

وذكر موقع "ديلى ميل"، أن "آنا" تلعب دور عميل وكالة المخابرات المركزية، دانى ميراندا، وكان عليها أن تخضع لتدريب مكثف لأداء الأعمال المليئة بالإثارة.