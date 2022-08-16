"هذا ما نعرفه عنه".. ماذا قالت "المهن التمثيلية" عن حالة هشام سليم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شهدت الساعات الأخيرة الماضية، تداول شائعة حول وفاة النجم هشلم سليم عقب تدهور حالته الصحية.

"الخليج 365" من جانبه؛ تواصل مساء أمس مع الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ونفى لنا ذلك، وأكد أن "هشام سليم بخير، وما تردد عن وفاته شائعة لا أساس لها من الصحة".

"الخليج 365" أيضا حاول اليوم معرفة الجديد حول الفنان هشام سليم، وهاتفنا الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وقال نصًا: "هشام سليم زي الفل.. وميفهوش أي حاجة.. الراجل زي الفل ودي شائعة.. وهذا ما نعرفه عنه.. تم الاتصال به وأخبرنا أنه زي الفل ودي شائعة.. هذا ما لدى النقابة عنه لا أزيد ولا أقل".

وانتشرت أنباء مؤخرا عن إصابة الفنانة هشام سليم بمرض السرطان وتدهور صحته، وقال عن ذلك في تسجيل صوتي لبرنامج "et بالعربي": "أنا الحمد لله كويس، وكله تمام الحمد لله، ومتهيألي إن السرطان اللي بتقولوا عليه دلوقتي أحسن من كوفيد ولا الحاجات اللي بتضيع البني آدمين في 3 أيام، هقولكم إيه بس.. أنا الحمد لله وكل اللي يجيبه ربنا كويس، أنا بخير لحد دلوقتي والحمد لله وقاعد في السخنة، مش عارف أقولكم إيه غير كده، شكرا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان هشام سليم مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عُرض ضمن دراما رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد عز، هند صبري، صلاح عبد الله، ماجدة زكي وغيرهم، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.