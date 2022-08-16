السبكي يعلن: مسلسل "رمضان كريم 2" في رمضان 2023 وانضمام سيد رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن المنتج أحمد السبكي، عن تقديمه الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم" في موسم مسلسلات رمضان 2023.

ونشر السبكي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة له مع الفنان سيد رجب، وعلّق: "انضمام سيد رجب لمسلسل رمضان كريم الجزء الثاني تمهيداً لعرض المسلسل في رمضان ٢٠٢٣".

مسلسل "رمضان كريم 2" إنتاج أحمد السبكي، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل "رمضان كريم 1" عُرض في موسم مسلسلات رمضان 2017، من ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، تﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالله، وبطولة النجوم: سيد رجب، محمود الجندي، ريهام عبدالغفور، روبي، شريف سلامة، سلوى عثمان، محمد لطفي، صبري فواز، محمد محمود، سهر الصايغ، كريم عفيفي، كريم الأبنودي، نجلاء بدر، أحمد صيام، سلوى محمد علي، ميدو عادل، شيرين الطحان، عمرو عبدالعزيز، ومحمد مهران وغيرهم.