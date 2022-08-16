"بطاطساية واحدة".. عمرو وهبة يحتفل بعيد ميلاد نجله بفيديو كوميدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفل الفنان عمرو وهبة، بعيد ميلاد نجله "يحيى"، ونشر مقطع فيديو كوميدي يجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وفي المقطع يظهر "يحيى" وهو يتناول الطعام، بينما يحاول والده أن يأكل معه، لكن الطفل يرفض ويقدم لوالده مبررات لرفضه ويوافق فقط أن يتناول الوالد "بطاطساية واحدة".

وعلّق وهبة على الفيديو، قائلا: "كل سنة وأنت طيب وحنين يا يحيى يا ابني يا حبيبي".

يذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في موسم مسلسلات رمضان 2022 من خلال الجزء الثاني من مسلسل "في بيتنا روبوت" مع النجوم: هشام جمال، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، ودنيا ماهر وغيرهم، ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو وهبة، وﺇﺧﺮاﺝ أسامة عرابي.