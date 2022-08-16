"قولتلها أنا مش بتاع جواز".. أول تعليق من شاهين بعد حفل زفافه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر مغني الراب شاهين، صورا من حفل زفافه الذي أقيم مساء الثلاثاء 9 أغسطس الجاري، في أحد فنادق القاهرة.

الصور نشرها "شاهين" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "أول ما شوفتها قولتلها أنا مش بتاع جواز".

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واقتصر حضور حفل زفاف شاهين، على الأهل والأصدقاء المقربين.

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر خلاله "شاهين" وهو يشاهد عروسه بفستان الزفاف في الحفل لأول مرة، مصحوبا بمقطع من أغنيته "سيري"، وسط سعادة كبيرة منهما والحضور.

يذكر أن شاهين طرح مؤخرا فيديو كليب أغنية "سترة" على قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وظهر خلالها الفنان عباس أبو الحسن، من إخراج نيروز أبو زيد.