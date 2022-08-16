حازم إيهاب: "لما ابني مات إمام المسجد قالي إحنا بنصلي على ده ليه؟" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

روى الفنان حازم إيهاب، تفاصيل الصدمة التي مرّ بها عقب وفاة ابنه "يونس" بعد 13 يوما من ولادته بعيب خلقي في القلب.

وقال إيهاب، في لقاء له ببرنامج "رمادي" عبر "فيسبوك": "لقيت تليفون جايلي أنه توفى يعني، روح بقى لف لفة تصاريح الدفن وحساب المستشفى، وطبعا من سذاجتي عشان أول مرة أكون في موقف زي ده روحت مكلم حد حجزلي قاعة عزاء وبعدين اكتشفت أنه الأطفال مبيكونش ليهم عزاء أصلا".

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أضاف: "وبرضو من سذاجتي باخد (يونس) وهو في الكفن ورايحين نصلي عليه، فإمام المسجد لقيته بيضحك وقالي (يا حبيبي إحنا بنصلي على المتوفي عشان ربنا يخفف عنه ويرحمه وكده.. فإحنا بنصلي على ده ليه؟ ده إحنا نحاول نتمحك فيه بس كده عشان يدخلنا معاه الجنة)، وراح واخده مني وحاطه مع نعش حد كان بيتصلى عليه برضو وروحنا مصليين عليه".

ورُزق الفنان حازم إيهاب بمولوده الأول "يونس"، في 18 فبراير الماضي، ولكنه ولد بعيب خلقي في القلب وأجرى عملية جراحية في قلبه وهو عمره ساعات، قبل أن يرحل عن عالمنا في 2 مارس 2022.

واحتفل الفنان الشاب حازم إيهاب بعقد قرانه وزفافه على منة داغر بأحد الفنادق بالقاهرة، في 25 ديسمبر 2020.