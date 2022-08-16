بعد رفعها 3 دعاوى قضائية.. رشوان توفيق يوجه رسالة لابنته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الفنان القدير رشوان توفيق، رسالة لابنته "آية" التي أقامت ضده 3 دعاوى قضائية.

وقال توفيق، في حوار له وعائلته ببرنامج "الستات" عبر قناة "النهار": "آية بنتي ومحمد حفيدي طيبين جدا، بس في قوة عليا تسيطر عليهما، هي قوة خارقة بس مش هقول عليها".

أضاف: "أنا كنت أول ما أصحى النوم أكلم (آية) يوميا، لكن فات سنة حاليا مش بترد من بعد وفاة زوجتي، بسبب القوة العليا التي تسيطر على هذا البيت.. أنا فضلت 60 سنة أبني بيتي على الحب، واللي حصل ده مكنش يخطر على بالي في يوم من الأيام، خاصةً وأني لا أملك شيء في حياتي إلا التليفون".

اختتم موجها رسالة لابنته: "يا آية أنا عمري ما ظلمت حد فيكم أبدا، ولا هظلمك في يوم من الأيام أبدا، ولما قالوا آية عندها أزمة نزلت في نفس اليوم وقعدت في الإسكندرية 3 أيام عشانك، تأكدي أن مش ممكن أبدا في يوم من الأيام هتكوني في موقع المظلومة، أنا عمري ظلمتكم؟ ده أنا لا أملك شيء أبدا في حياتي.. أنا حياتي أنتوا، معنديش حاجة في حياتي غير ولادي وأحفادي".

وقضت الدائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، في 30 مارس، برفض الدعوى المقامة من آية ابنة الفنان رشوان توفيق التي تطالب فيها ببطلان عقد بيع الفنان رشوان توفيق فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها، كما الزمتها بالمصروفات.

يذكر أن آية رشوان توفيق أقامت دعوتين أخرتين ضد والدها؛ الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له، أمَّا الثانية فتطالب ببطلان عقد قسمة "شاليهات" مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، ورفضت المحكمة الدعوتين.

يذكر أن الفنان رشوان توفيق شارك في موسم مسلسلات رمضان الماضي، بمسلسلي "انحراف" مع روجينا، و"بابلو" مع حسن الرداد.