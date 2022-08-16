شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "كيرة والجن" يربح 419 ألف جنيه فى شباك التذاكر ليلة أمس الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "كيرة والجن" إيرادات بلغت 419,840 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الأثنين، لتضاف إلى ما حققه الفيلم خلال الأسابيع الماضية، لتصل اجمالى ايراداته 105 ملايين و556 ألف جنيه خلال 6 أسابيع عرض حيث انطلق عرض الفيلم يوم 30 يونيو الماضى، للمنافسة فى موسم عيد الأضحى.

ومن المنتظر أن يستمر "كيرة والجن" فى حصد الإيرادات بالمعدل الذى يسير عليه حاليًا، وأن يصبح الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية متخطيًا فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى حقق 104 ملايين جنيه.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

"كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.