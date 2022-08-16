شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة لعشاق أفلام الرعب.. طرح الجزء الجديد من فيلم Saw أكتوبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مفاجأه لعشاق أفلام الرعب، حددت شركتى Lionsgate و Twisted Pictures، موعدًا للعودة إلى عالم أفلام Saw المرعب، والفيلم حتى الآن بدون عنوان، لكنه سيطرح فى دور العرض فى 27 أكتوبر 2023، والعمل الجديد من إخراج المخرج المخضرم كيفن جروتيرد، حسبما نشر موقع hollywoodreporter.

وتعود بداية سلسلة Saw إلى عام 2004، حيث أطلق هذه المسيرة، المخرج جيمس وان، والمنتج ليه وانيل، وتتبع السلسلة مكائد الشرير، الذى يخلق سيناريوهات معقدة ومميتة لتعليم ضحاياه درسًا، وامتدت السلسلة إلى تسعة أفلام حتى الآن، بما فى ذلك فيلم 2021 Chris Rock starrer Spiral، فيما سيكون الجزء الجديد هو الفيلم العاشر بهذه السلسلة الطويلة من أفلام الرعب.

بدورهما، قال المنتجان Mark Burg و Oren Koules، مؤسسا Twisted Pictures، "لقد استمعنا إلى ما يطلبه المعجبون ونعمل بجد للتخطيط لفيلم سيحبه عشاق المشاهدة وعشاق الرعب على حد سواء.. وجزء من ذلك هو منح زمام الأمور إلى كيفن جراوترت، مخرج Saw VI، والذى لا يزال أحد المفضلين لدى المعجبين فى المسلسل بأكمله.. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل قريبًا".

حققت سلسلة Saw أكثر من مليار دولار على مستوى العالم، وبلغ إجمالى الأرباح 102 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، حتى الآن.