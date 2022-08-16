شكرا لقرائتكم خبر عن «المؤلفين والملحنين» تنعى ضحايا كنيسة أبو سيفين: كلنا على قلب رجل واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين «ساسيرو» ومجلس إدارتها برئاسة الشاعر الكبير الدكتور مدحت العدل وأعضاءها من شعراء و ملحني مصر إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جموع الشعب المصري بأحر التعازى والمواساة فى ضحايا حريق كنيسة «أبوسيفين» فى إمبابة، وتدعو الله أن يتم شفاءه على كافة المصابين فى هذا الحادث الجلل.

وتوكد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين على أننا جميعا فى هذا الوطن على قلب رجل واحد، فى الأفراح والأتراح منذ قديم الأزل وحتى يوم الدين، ونعاهد الله أن نبقى دوما روحا واحدة، ويدا تبنى مجد هذه الأمه فى جمهوريتها الجديدة.