شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد موسى يختار باسم سمرة للمشاركة فى "بابا المجال" مع مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار المخرج أحمد خالد موسى على النجم باسم سمرة، للمشاركة في بطولة مسلسل "بابا المجال" الذى يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان ومقررعرضه في رمضان المقبل، ليلتحق سمرة بباقى الفنانين الذين تم التعاقد معهم خلال الأسابيع الماضية.



باسم سمرة

وكانت الشركة المنتجة قد تعاقدت مع كل من النجمة ياسمين رئيس، لتجسد دور البطولة النسائية أمام مصطفى شعبان، كما تعاقدت مع الفنانة القديرة سوسن بدر، والفنان محمود حافظ، والفنان رياض الخولى، وباسيم سمرة، والفنان محمد رضوان، والفنانة مها نصار، والفنان أحمد كشك، وسماء إبراهيم، وعارفة عبد الرسول ، ومن المقرر الإعلان عن باقى أسماء الممثلين خلال الفترة المقبلة .

يعرض لباسم سمرة حالياُ فيلم "عمهم" في السينمات ، بطولة النجم محمد إمام ، حيث إنه يشارك في بطولة الفيلم، الذى حقق إيرادات كبيرة حتى الان، من إخراج حسين المنباوى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان مسلسل "دايما عامر"، والذى عرض رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.